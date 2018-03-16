Российская биатлонистка Кочерова стала четвертой в гонке на 12,5 км на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Россиянка Наталья Кочерова заняла четвертое место в биатлонной гонке на 12,5 км в классе "сидя" на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Она показала результат 51 минута 53,1 секунды, допустив один промах. Победила немка Андреа Эскау (49.41,2; 0), серебряным призером стала американка Оксана Мастерс (50.00,0; 0). Бронзу завоевала белоруска Лидия Графеева (50.57,0; 1). Россиянка Ирина Гуляева стала пятой (52.15,5; 3), Марта Зайнуллина - шестой (55.39,6; 6), Мария Иовлева - седьмой (57.12,2; 5), Акжана Абдикаримова - 10-й (1:00.33,8; 4).

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 17 медалей (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые) на Играх в Пхёнчхане и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, в ее активе 22 медали (8-8-6), третьими идут словацкие спортсмены, на счету которых девять медалей (6-2-1).