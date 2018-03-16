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Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Монреаль" в матче НХЛ

Спорт
16 марта, 5:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

"Флорида" обыграла "Бостон", Дадонов сделал две результативные передачи

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 16 марта. "Питтсбург" обыграл "Монреаль" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Монреаля" отличились Арттури Лехконен (4-я минута), Пол Байрон (7), Николя Делорье (33). За "Питтсбург" шайбы забросили Фил Кессел (11), Патрик Хёрнквист (15, 53), Евгений Малкин (31), также сделавший одну результативную передачу, Брайан Раст (59).

Малкин третий раз в карьере преодолел отметку в 40 шайб в сезоне, в сезоне-2007/08 он забросил 47 шайб, в сезоне-2011/12 - 50. Он занимает третье место в списке снайперов лиги текущего сезона, лидирует Александр Овечкин (42 гола). Малкин был назван второй звездой матча, первой признали Хёрнквиста, который забив два гола и сделав передачу, преодолел отметку в 400 очков в НХЛ.

"Питтсбург" занимает пятое место в Восточной конференции с 87 очками, "Монреаль" - 13-е (64). В следующем матче в воскресенье "Монреаль" сыграет в гостях с "Торонто", "Питтсбург" в среду на выезде встретится с "Нью-Йорк Айлендерс".

В другом матче "Флорида" выиграла у "Бостона" (3:0). Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов сделал две результативные передачи и был назван третьей звездой встречи. Голкипер "Бостона" Антон Худобин отразил 25 бросков.

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