"Колорадо" победил "Сент-Луис" в НХЛ, Варламов признан первой звездой матча

ТАСС, 16 марта. "Колорадо" одержал победу над "Сент-Луисом" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Сент-Луиса" отличился Джоэл Эдмундсон (30-я минута). За "Колорадо" шайбы забросили Натан Маккиннон (11, 14), Микко Рантанен (37, 60), который также сделал две результативные передачи. Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 44 броска и был назван первой звездой встречи. Маккинон продлил свою результативную серию до 10 матчей, в которых он забросил 10 шайб и сделал 10 передач.

"Колорадо" занимает шестое место в Западной конференции с 84 очками, "Сент-Луис" - 11-е (79). В следующем матче в субботу "Колорадо" примет "Нэшвилл", "Сент-Луис" в воскресенье сыграет дома с "Нью-Йорк Рейнджерс".

В другом матче "Виннипег" победил "Чикаго" (6:2). Финский нападающий "Виннипега" Патрик Лайне сделал голевую передачу, продлив свою результативную серию до 14 матчей, что является рекордом НХЛ среди игроков до 20 лет.