Ожидание финиша Румянцевой стало самым сложным моментом в гонке для биатлонистки Милениной

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Биатлонная гонка на 12,5 км в классе "стоя" на Паралимпиаде в Пхёнчхане сложилась наилучшим образом для россиянки Анны Милениной, а самым сложным моментом для нее стало ожидание на финише соотечественницы Екатерины Румянцевой. Об этом Миленина рассказала журналистам.

Миленина завоевала золото с результатом 38 минут 56,8 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Серебряным призером стала Румянцева (39.00,6; 2). Бронзу завоевала канадка Бриттани Худак (41.20,7; 0). Для Милениной это золото стало седьмым в карьере, она превзошла рекорд для российских паралимпийцев, который принадлежал Роману Петушкову (шесть золотых медалей).

"Семикратная? А я даже как-то не задумывалась об этом, думала - будет четыре медали, уже хорошо, а сегодня уже пятая. Так что полетела моя статистика в тартарары", - рассказала Миленина.

"Сегодня все сложилось хорошо, скольжение отличное, сервисмены здорово поработали, даже ветер в спину подгонял, - отметила Миленина. - Так что эти 12,5 км долгими не показались. Не допусти я промах, было бы еще спокойнее. Единственным сложным моментом стало ожидание на финише Кати Румянцевой".

Ранее на Играх в Пхёнчхане Миленина выиграла золото в лыжном спринте. На Паралимпиадах в Турине (2006) и Ванкувере (2010) она завоевала по одному золоту в лыжных гонках, в Сочи (2014) - два, также она выиграла биатлонную гонку на Играх-2010. Кроме того, спортсменка является семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым, а также 11-кратной чемпионкой мира. На Играх в Южной Корее она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, в лыжной гонке на 15 км.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 19 медалей (семь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, в ее активе 23 медали (8-9-6), третьими идут немецкие спортсмены, на счету которых 14 медалей (6-7-1).