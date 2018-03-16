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Румянцева считает серебро в биатлонной гонке на 12,5 км на Паралимпиаде заслугой персонала

Спорт
16 марта, 8:14 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 16, марта. /ТАСС

Российская спортсменка поблагодарила сервисменов команды и тренера Ирину Громову

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Екатерина Румянцева

Екатерина Румянцева

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Пхёнчхане россиянка Екатерина Румянцева считает, что без помощи сервисменов и тренеров команды она не смогла бы завоевать серебро в биатлонной гонке на 12,5 км в классе "стоя". Об этом спортсменка рассказала журналистам после финиша.

Россиянка Анна Миленина завоевала золото с результатом 38 минут 56,8 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Серебряным призером стала Румянцева (39.00,6; 2). Бронзу завоевала канадка Бриттани Худак (41.20,7; 0).

"Я не знала, сколько проигрывала по ходу гонки, но в какой-то момент увидела - около 30 секунд, не знаю, что это было, не знала, как буду догонять. Огромное спасибо сервисменам - лыжи гнали по полной программе от старта трассы до финиша. И большое спасибо [тренеру] Ирине Александровне Громовой - с трибуны кричала мне так, что слышно было на самой дальней точке стадиона! К финишу я очень сильно замерзла, меня долго отогревали", - рассказала Румянцева.

Для Румянцевой серебро стало первым на Играх. Она является победительницей Паралимпиады в биатлонных гонках на 6 км и 10 км, а также в лыжной гонке на 15 км. 27-летняя спортсменка тренируется под руководством Ирины Громовой с 2015 года. Паралимпиада в Пхёнчхане является для нее дебютной.

Игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.

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