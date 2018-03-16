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Миленина и Румянцева готовы бежать лыжную эстафету на Паралимпиаде без мужчин

Спорт
16 марта, 8:17 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 16, марта. /ТАСС

Смешанная и открытая эстафетные гонки пройдут в последний день Паралимпиады 18 марта, российские лыжники не получили ни одной лицензии для выступления на Играх

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Анна Миленина (слева) и Екатерина Румянцева

Анна Миленина (слева) и Екатерина Румянцева

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Чемпионки Паралимпийских игр в Пхёнчхане Анна Миленина и Екатерина Румянцева готовы выступить в двух лыжных эстафетах, несмотря на отсутствие в составе мужчин. Об этом спортсменки рассказали журналистам после биатлонной гонки на 12,5 км в классе "стоя", где Миленина завоевала золото, Румянцева - серебро.

"Пока ясности по эстафете нет, как тренеры скажут, так и будет. Но мы хотим бежать, мы хотим защищать честь страны. Здесь нет наших ребят, но мы готовы биться, не жалея сил женским коллективом", - подчеркнула Румянцева.

"Мы хотим, ведь это командная гонка, она всегда очень интересная. Тем более участвовать в ней могут и мальчики, и девочки", - сказала Миленина.

Смешанная и открытая эстафетные гонки состоятся 18 марта, в последний день Паралимпиады, в них могут участвовать спортсмены любого пола.

Российские лыжники, традиционно успешно выступающие на соревнованиях, не получили ни одной лицензии для выступления в качестве нейтральных спортсменов на Паралимпийских играх 2018 года из-за лишения Паралимпийского комитета России членства в Международном паралимпийском комитете. Несмотря на это, команда нейтральных паралимпийских спортсменов на данный момент завоевала 19 медалей (семь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые) на Играх и занимает второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, в ее активе 23 медали (8-9-6), третьими идут немецкие спортсмены, на счету которых 14 медалей (6-7-1).

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