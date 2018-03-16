Российская биатлонистка Михалина Лысова стала шестикратной чемпионкой Паралимпийских игр

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золото в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

Лысова выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Россиянка показала результат 37 минут 42,6 секунды, не допустив ни одного промаха. Серебро завоевала украинка Оксана Шишкова (40.31,1; 1), бронзу - немка Клара Клуг (41.05,9; 0). Россиянка Екатерина Мошковская стала пятой (56.21,5; 12).

Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее в Пхёнчхане Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км и серебро в гонке на 10 км. Россиянка является шестикратной серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира.

Лысова родилась 29 марта 1992 года в Нижнем Тагиле. Ее первым тренером была Мария Бусыгина, более 12 лет Лысова работает под руководством Валерия Огородникова. Спортсменка дебютировала на Паралимпиаде в Ванкувере в 2010 году в возрасте 17 лет и выиграла золото, два серебра и две бронзы. Награждена Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Дружбы.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 20 медалей (восемь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые) на Играх в Пхёнчхане и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, в ее активе 23 медали (8-9-6), третьими идут немецкие спортсмены, на счету которых 15 медалей (6-7-2). Паралимпийские игры завершатся 18 марта.