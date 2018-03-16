Российская теннисистка Касаткина сравнила себя с Месси и Иньестой

ТАСС, 16 марта. Российская теннисистка Дарья Касаткина сравнила себя с футболистами "Барселоны" - Лионелем Месси и Андресом Иньестой. Слова Касаткиной приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Я хочу назвать Месси, - ответила Касаткина на просьбу сравнить себя с кем-то из футболистов. - Или, может быть, даже Иньеста, или оба".

В среду Касаткина обыграла в четвертьфинале турнира WTA в Индиан-Уэлсе немку Ангелику Кербер со счетом 6:0, 6:2. В полуфинале турнире она сыграет с американкой Винус Уильямс.

"У меня нет никаких ожиданий от матча, - сказала Касаткина. - Я просто хочу сыграть завтра на центральном корте вечером. Возможно, я лучше играю днем, но вечером идет особенная игра, от самого сердца".

Касаткина занимает 19-е место в рейтинге WTA.