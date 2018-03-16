Для работы на "Ростов-Арене" во время ЧМ-2018 сформируют около 20 мобильных медбригад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Около 20 мобильных медицинских бригад сформируют для работы на стадионе "Ростов-Арена" во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Ростовской области.

"Мы занимаемся подготовкой медицинской инфраструктуры стадиона "Ростов-Арена", где при проведении матчей чемпионата мира у нас будет работать 14 медицинских пунктов, 18 мобильных медицинских бригад, 18 бригад скорой медицинской помощи - это более 150 человек медицинского персонала. В настоящее время завершаются процедуры закупок медицинского оборудования, медикаментов, расходных материалов для оснащения медицинских подразделений стадиона", - пояснили в пресс-службе.

По данным ведомства, в рамках подготовки к чемпионату мира в Ростовской области закупили 40 автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе восемь реанимобилей. Также ранее медицинские учреждения, которые будут обслуживать спортсменов, оснастили компьютерными и магнитно- резонансными томографами, аппаратами УЗИ, искусственной вентиляции легких.

"На подготовку инфраструктуры здравоохранения было выделено более 900 млн рублей", - добавили в Минздраве Ростовской области.

В период проведения в Ростове-на-Дону чемпионата мира по футболу все экстренные службы, в том числе медицинские, будут работать в усиленном режиме - предусмотрен резерв коек, усиление дежурных смен персонала, работы службы скорой медицинской помощи города, создание запаса медикаментов и расходных материалов, добавили в министерстве.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала.