Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Для работы на "Ростов-Арене" во время ЧМ-2018 сформируют около 20 мобильных медбригад

Спорт
16 марта, 10:03 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 16, марта. /ТАСС

В рамках подготовки к чемпионату мира в Ростовской области закупили 40 автомобилей скорой медицинской помощи

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Около 20 мобильных медицинских бригад сформируют для работы на стадионе "Ростов-Арена" во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Ростовской области.

"Мы занимаемся подготовкой медицинской инфраструктуры стадиона "Ростов-Арена", где при проведении матчей чемпионата мира у нас будет работать 14 медицинских пунктов, 18 мобильных медицинских бригад, 18 бригад скорой медицинской помощи - это более 150 человек медицинского персонала. В настоящее время завершаются процедуры закупок медицинского оборудования, медикаментов, расходных материалов для оснащения медицинских подразделений стадиона", - пояснили в пресс-службе.

По данным ведомства, в рамках подготовки к чемпионату мира в Ростовской области закупили 40 автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе восемь реанимобилей. Также ранее медицинские учреждения, которые будут обслуживать спортсменов, оснастили компьютерными и магнитно- резонансными томографами, аппаратами УЗИ, искусственной вентиляции легких.

"На подготовку инфраструктуры здравоохранения было выделено более 900 млн рублей", - добавили в Минздраве Ростовской области.

В период проведения в Ростове-на-Дону чемпионата мира по футболу все экстренные службы, в том числе медицинские, будут работать в усиленном режиме - предусмотрен резерв коек, усиление дежурных смен персонала, работы службы скорой медицинской помощи города, создание запаса медикаментов и расходных материалов, добавили в министерстве.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
5
Биография Олега Табакова
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
Футболисту сборной России Кокорину диагностирован разрыв крестообразных связок колена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама