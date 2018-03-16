Биатлонистка Лысова поставила себе "пятерку" за гонку на 12,5 км на Паралимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Михалина Лысова поставила себе "пятерку" за гонку на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпиаде в Пхёнчхане, в которой завоевала золото. Об этом она рассказала журналистам.

Лысова выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Россиянка показала результат 37 минут 42,6 секунды, не допустив ни одного промаха. Серебро завоевала украинка Оксана Шишкова (40.31,1; 1), бронзу - немка Клара Клуг (41.05,9; 0).

"Сегодня все было замечательно - и ход, и стрельба, - сказала Лысова. - Выцеливала каждый выстрел, не хотелось напрягаться на последний круг, чтобы ехать "на расслабоне", наслаждаясь моментом. Все получилось, поэтому на последнем круге ехала и улыбалась, уже знала - победа никуда не уйдет. Три гонки до этого как-то не складывались, но сегодня я была абсолютно уверена и спокойна, могу себе поставить "пятерку".

Лысова отметила, что не намерена беречь силы. "Участниц сегодня было немного, наверно берегут себя - кто на лыжи, кто на биатлон. Ничего, мы дома отдохнем - впереди еще гонка и эстафета", - отметила Лысова.

Ранее в Пхёнчхане Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км, выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км и серебро в гонке на 10 км. Россиянка является шестикратной серебряной медалисткой Паралимпийских игр и трижды бронзовой. Кроме того, она является четырехкратной чемпионкой мира.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 20 медалей (восемь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США (68 спортсменов), в ее активе 30 медали (11-12-7), третьими идут немецкие спортсмены (20 атлетов), на счету которых 15 медалей (6-7-2). Паралимпийские игры завершатся 18 марта.