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Российские сноубордисты не смогли завоевать медали в слаломе на Паралимпиаде

Спорт
16 марта, 11:03 UTC+3 ПХЁНХЧАН Корея/ 16, марта. /ТАСС

Лучший результат показал Михаил Слинкин, который занял 10-е место среди спортсменов с поражением верхних конечностей

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ПХЁНХЧАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Российские сноубордисты не завоевали ни одной медали в слаломе на Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

В женских соревнованиях россиянки не участвовали. Михаил Слинкин занял 10-е место среди спортсменов с поражением верхних конечностей. Владимир Игушкин стал 16-м, Александров Цыганков - 19-м среди спортсменов с легким поражением или ампутированием одной или двух ног ниже колена.

Слалом впервые был представлен на Паралимпийских играх. На Паралимпиаде в Сочи проходили соревнования только по сноуборд-кроссу.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 20 медалей (восемь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые) на Играх в Пхёнчхане и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в том числе команда по следж-хоккею, в активе американцев 30 медалей (11-12-7), третьими идут немецкие спортсмены (20 человек), на счету которых 15 медалей (6-7-2). Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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