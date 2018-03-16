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Кирьяков: потеря Кокорина является серьезной проблемой для сборной России по футболу

Спорт
16 марта, 11:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александр Бокулёв

Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига"

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулёв/. Тяжелая травма нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кокорина является серьезной проблемой для национальной команды в преддверии домашнего чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок российской сборной Сергей Кирьяков.

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Футболист "Зенита" Кокорин из-за повреждения покинул поле в начале матча с "Лейпцигом"

В четверг Кокорин получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига". На следующий день пресс-служба "Зенита" сообщила, что у Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена, из-за которого форвард рискует пропустить чемпионат мира в России. Ранее в этом году из-за повреждения крестообразных связок выбыли два основных центральных защитника сборной - Георгий Джикия из "Спартака" и Виктор Васин из ЦСКА.

Кокорин является лучшим бомбардиром "Зенита" в текущем сезоне - на его счету 20 голов в 37 встречах в разных турнирах.

"Конечно, это серьезная потеря, - сказал Кирьяков. - Александр - отличный бомбардир, а нам нужны люди, которые будут забивать на чемпионате мира, но, к сожалению, мы лишаемся одного из лучших нападающих. Невезение преследует сборную в последнее время, один за другим выбывают футболисты. Остается надеяться на то, чтобы никто больше не получил таких серьезных травм".

Помимо Кокорина, в список сборной России для подготовки к контрольным матчам против команд Бразилии и Франции были вызваны нападающие Антон Заболотный ("Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив") и Федор Смолов ("Краснодар"). "Есть у нас еще и Артем Дзюба, есть Заболотный. Конечно, они игроки немного другого плана, если сравнивать с Кокориным, который хорош тогда, когда есть пространство, где он использует скорость, дриблинг. Дзюба и Заболотный - игроки штрафной площади, они любят передачи с фланга в штрафную. Что касается Смолова, то Федор универсален, он при любой схеме может играть - как в быстрой атаке, так и в позиционной", - добавил собеседник ТАСС.

Товарищеские матчи сборной России против национальной команды Бразилии состоится в Москве на стадионе "Лужники" 23 марта, с французами подопечные Станислава Черчесова сыграют 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург".

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