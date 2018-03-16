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Колобков: биатлонистки РФ на Паралимпиаде вновь показали высочайший уровень подготовки

Спорт
16 марта, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Анна Миленина и Михалина Лысова завоевали золото в пятничных соревнованиях на Паралимпиаде, Екатерина Румянцева стала серебряным призером

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россиянки Анна Миленина, Екатерина Румянцева и Михалина Лысова в пятничных биатлонных соревнованиях на Паралимпиаде в Пхёнчхане вновь продемонстрировали свой высочайший уровень подготовки к турниру. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Лысова завоевала золото в гонке на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения и стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. Миленина заняла первое место в гонке на 12,5 км в классе "стоя", завоевав седьмое золото Паралимпиад в карьере. Румянцева в этой гонке заняла второе место.

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"Наши спортсменки вновь доказали свой высочайший уровень подготовки. На протяжении всей Паралимпиады как в биатлоне, так и лыжных гонках в классе "стоя" основную борьбу за победу ведут Анна Миленина и Екатерина Румянцева", - сказал Колобков.

"Сегодня лучшей стала Аня. На своей четвертой Паралимпиаде она завоевала седьмое золото, установив рекорд среди российских паралимпийцев, специализирующихся на лыжных видах спорта. Шестую золотую награду в своей спортивной карьере сегодня выиграла Михалина Лысова, став сильнейшей среди слабовидящих спортсменок. От всей души поздравляю Аню и Михалину с новыми победами, а Катю - с серебряной наградой", - добавил он.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 20 медалей (восемь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые) и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в том числе команда по следж-хоккею, в активе американцев 30 медалей (11-12-7), третьими идут немецкие спортсмены (20 человек), на счету которых 15 медалей (6-7-2). Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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