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Россиянин Захаров стал вторым в прыжках в воду с трамплина на этапе Мировой серии в Японии

Спорт
16 марта, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Победу одержал китаец Цао Юань, еще один россиянин Евгений Кузнецов занял четвертое место

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Илья Захаров

Илья Захаров

© EPA/JENS BUETTNER

ТАСС, 16 марта. Россиянин Илья Захаров занял второе место в прыжках в воду с трехметрового трамплина на этапе Мировой серии, который проходит в японском городе Фудзи.

Захаров за шесть прыжков набрал 518,15 балла. Победу одержал китаец Цао Юань (537,75). Третьим стал его соотечественник Се Сыи (513,35).

Россиянин Евгений Кузнецов занял четвертое место. Он набрал 467,10 балла.

В первый день соревнований в Фудзи Захаров и Кузнецов выиграли серебро в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Также серебро завоевали Виктор Минибаев и Александр Бондарь в синхронных прыжках с десятиметровой вышки.

Этап Мировой серии в Фудзи завершится 17 марта.

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