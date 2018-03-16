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Глава Международного союза биатлонистов Бессеберг не будет переизбираться на новый срок

Спорт
16 марта, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Перед выборами 2014 года Бессеберг также заявлял, что не будет переизбираться, однако в последствии выставил свои кандидатуру и победил на выборах

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Глава IBU Андерс Бессеберг

Глава IBU Андерс Бессеберг

© EPA/LEE KI-TAE

ТАСС, 16 марта. Норвежец Андерс Бессеберг не будет переизбираться на пост президента Международного союза биатлонистов (IBU). Спортивного функционера цитирует норвежский телеканал NRK.

"Я больше не буду выставлять свою кандидатуру на выборы президента IBU", - сказал 72-летний норвежец, который возглавляет федерацию с 1992 года.

Перед выборами 2014 года Бессеберг также заявлял, что не будет переизбираться. Однако в последствии выставил свои кандидатуру и победил на выборах.

Новые выборы главы IBU пройдут во второй половине 2018 года.

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