Прыгуны в воду Шлейхер и Тимошинина стали вторыми в миксте на этапе Мировой серии

ТАСС, 16 марта. Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли второе место в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте на этапе Мировой серии, который проходит в японском городе Фудзи.

Россияне набрали 325,65 балла за пять прыжков. Победу одержали китайцы Линь Шань и Лянь Цзюньцзе (355,74). Третьими стали японцы Минами Итахаси и Кадзуки Мураками (315,36).

Ранее серебро в прыжках с трехметрового трамплина выиграл россиянин Илья Захаров. В первый день соревнований в Фудзи Захаров и Евгений Кузнецов стали вторыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Виктор Минибаев и Александр Бондарь в синхронных прыжках с десятиметровой вышки завоевали серебро.

Этап Мировой серии в Фудзи завершится 17 марта.