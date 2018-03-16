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Прыгуны в воду Шлейхер и Тимошинина стали вторыми в миксте на этапе Мировой серии

Спорт
16 марта, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Россияне набрали 325,65 балла за пять прыжков

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Никита Шлейхер

Никита Шлейхер

© EPA/SRDJAN SUKI

ТАСС, 16 марта. Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли второе место в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте на этапе Мировой серии, который проходит в японском городе Фудзи.

Россияне набрали 325,65 балла за пять прыжков. Победу одержали китайцы Линь Шань и Лянь Цзюньцзе (355,74). Третьими стали японцы Минами Итахаси и Кадзуки Мураками (315,36).

Ранее серебро в прыжках с трехметрового трамплина выиграл россиянин Илья Захаров. В первый день соревнований в Фудзи Захаров и Евгений Кузнецов стали вторыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Виктор Минибаев и Александр Бондарь в синхронных прыжках с десятиметровой вышки завоевали серебро.

Этап Мировой серии в Фудзи завершится 17 марта.

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