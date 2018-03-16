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Сноубордистка Федорова стала первой россиянкой, победившей в зачете КМ в слоупстайле

Спорт
16 марта, 13:02 дата обновления: 16 марта, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

В пятницу россиянка одержала победу на этапе Кубка мира в Италии

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Софья Федорова

Софья Федорова

© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ТАСС, 16 марта. Россиянка Софья Федорова завоевала Кубок мира по сноуборду в дисциплине слоупстайл, став первой спортсменкой из России добившейся такого достижения.

Федорова одержала победу в соревнованиях по слоупстайлу на заключительном этапе Кубка мира в Италии. Она набрала 80,46 балла. Второе место заняла норвежка Силье Норендаль (78,26), третье - чешка Шарка Панчохова (76,05).

В зачете Кубка мира в слоупстайле Федорова набрала 1720 очков. Второе место заняла японка Мияби Оницука (1300), третье - ее соотечественница Рейра Ивабучи (1300). Обладательница Кубка мира в слоупстайле по итогам прошлого сезона американка Джейми Андерсон заняла шестое место в общем зачете (1000). Она выступила только на первом этапе, который прошел в Новой Зеландии, и одержала на нем победу, также она является двукратной олимпийской чемпионкой в слоупстайле.

В прошлом сезоне россиянка заняла 24-е место в Кубке мира. 19-летняя Федорова является чемпионкой мира среди юниоров в дисциплине биг-эйр. На Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые стали для нее дебютными, она заняла восьмое место в слоупстайле.

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