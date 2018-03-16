Тренер ХК "Авангард" Титов хотел бы продолжить работу в команде

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба "Авангард" Герман Титов заинтересован в том, чтобы остаться в омской команде. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о том, что Титов и вице-президент "Авангарда" Виктор Шалаев, скорее всего, сохранят свои посты в клубе. Титов возглавил "Авангард" в середине декабря, сменив на этом посту Андрея Скабелку. Под его руководством омская команда заняла седьмое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и уступила в семи матчах первого раунда плей-офф "Салавату Юлаеву".

"Думаю, что ясность [по поводу работы в "Авангарде"] наступит после выходных, когда у меня будет общение с руководством, к этому времени я подготовлю по итогам работы отчет. Я очень заинтересован в том, чтобы продолжать работать в "Авангарде", - сказал Титов. - У меня осталась недосказанность, хотелось проработать весь сезон, чтобы все понять. Я вижу потенциал команды, где есть очень много молодых ребят, у которых есть хорошее будущее при правильном подходе к своей профессии".