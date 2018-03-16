Российским биатлонисткам Милениной и Румянцевой вручены медали Паралимпиады-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 марта. /ТАСС/. Медали зимних Паралимпийских игр 2018 года были вручены российским биатлонисткам Анне Милениной и Екатерине Румянцевой. Игры проходят в Пхёнчхане.

В пятницу Миленина и Румянцева выступили в биатлонной гонке на 12,5 км в классе "стоя". Миленина одержала победу, став шестикратной паралимпийской чемпионкой. Румянцева выиграла серебро.

Медалисток наградили вице-президент Международного паралимпийского комитета (МПК) новозеландец Дуэйн Кейл и председатель Национальной комиссии по правам человека Кореи Ли Сын Хо.

В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 20 медалей (восемь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые) на Играх в Пхёнчхане и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, которую представляют 68 спортсменов, в том числе команда по следж-хоккею, в активе американцев 30 медалей (11-12-7), третьими идут немецкие спортсмены (20 человек), на счету которых 15 медалей (6-7-2).

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.