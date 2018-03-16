"Анжи" подписал контракт с узбекским футболистом Хамдамовым

ТАСС, 16 марта. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" подписал контракт с узбекским полузащитником Достонбеком Хамдамовым. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на полтора года.

За свою карьеру Хамдамов играл только за ташкентский "Бунёдкор", за который он выступал с 2014 года. В составе команды он провел 82 матча в чемпионате Узбекистана и забил 33 мяча. Также он является футболистом сборной Узбекистана, за которую провел три матча. В 2015 году он был признан лучшим молодым футболистом Азии.

"Анжи" занимает 15-е место в чемпионате России после 22-х туров. В активе команды 20 очков.