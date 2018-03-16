Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Анжи" подписал контракт с узбекским футболистом Хамдамовым

Спорт
16 марта, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на полтора года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 марта. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" подписал контракт с узбекским полузащитником Достонбеком Хамдамовым. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на полтора года.

За свою карьеру Хамдамов играл только за ташкентский "Бунёдкор", за который он выступал с 2014 года. В составе команды он провел 82 матча в чемпионате Узбекистана и забил 33 мяча. Также он является футболистом сборной Узбекистана, за которую провел три матча. В 2015 году он был признан лучшим молодым футболистом Азии.

"Анжи" занимает 15-е место в чемпионате России после 22-х туров. В активе команды 20 очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
2
Причиной аварии с участием группы "Пикник" стал выезд на встречную полосу легковой машины
3
Бабаев: ЦСКА в лице "Арсенала" достался в соперники один из двух фаворитов Лиги Европы
4
Участники рок-группы "Пикник" пострадали в результате ДТП во Владимирской области
5
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
6
СМИ: среди пострадавших в Гудаури есть граждане России
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама