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Польский футбольный союз не видит причин для бойкота ЧМ-2018

Спорт
16 марта, 14:40 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 16, марта. /ТАСС

Глава организации Збигнев Бонек назвал бойкот турнира в связи со скандалом с отравлением Скрипаля "газетной темой"

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Кубок чемпионата мира по футболу

Кубок чемпионата мира по футболу

© Виталий Невар/ТАСС

ВАРШАВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек не видит причин для бойкота чемпионата мира по футболу в России из-за скандала вокруг экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом он заявил порталу sport.pl.

"Бойкот чемпионата мира в России после скандала с отравлением Скрипаля? Для меня это газетная тема. Никто с нами не связывался. И я не вижу для этого (бойкота) никаких причин", - сказал он.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно- паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Польши сыграет в группе H с командами Сенегала (19 июня, Москва), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).

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