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Призер ОИ-2012 украинская бегунья Повх дисквалифицирована на четыре года за допинг

Спорт
16 марта, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Чемпионка Европы 2012 года в беге на 400 метров Земляк дисквалифицирована на восемь лет

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ТАСС, 16 марта. Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) дисквалифицировала бегунью на 400 м Ольгу Земляк и спринтера Олесю Повх за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Чемпионка Европы 2012 года в беге на 400 метров Земляк дисквалифицирована на восемь лет, бронзовый призер Игр-2012 в эстафете 4х100 м Повх - на четыре.

Отсчет дисквалификации легкоатлеток ведется с 3 августа 2017 года.

Все результаты Земляк с 5 июля 2016 года аннулированы, из-за чего она лишилась двух серебряных медалей командного чемпионата Европы 2017 года. На ее счету кроме золота чемпионата Европы - 2012 значится два серебра чемпионата Европы 2014 года.

Результаты Повх с 15 июня 2016 года будут считаться недействительными, из-за чего она лишена серебра чемпионата Европы - 2017 в помещении. В активе Повх, помимо медали Олимпиады-2012, бронза чемпионата мира 2011 года, золото (2010) и серебро (2012) чемпионатов Европы, золото чемпионата Европы - 2011 в помещении и Универсиады-2013.

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