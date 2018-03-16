ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги Европы по футболу

ТАСС, 16 марта. Российский футбольный клуб ЦСКА встретится с английским "Арсеналом" в 1/4 финала Лиги Европы. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая проходит в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

Первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный - 12 апреля в Москве. ЦСКА и "Арсенал" ранее дважды встречались в своей истории. Команды играли в одной группе в Лиге чемпионов в сезоне-2006/07. В Москве армейцы одержали победу со счетом 1:0, а в Лондоне встреча завершилась вничью 0:0.

В других четвертьфинальных парах сыграют немецкий "Лейпциг" и французский "Марсель", испанский "Атлетико" и португальский "Спортинг", итальянский "Лацио" и австрийский "Зальцбург".

В 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА по сумме двух матчей обыграл французский "Лион". В первой встрече, которая прошла в Москве, армейцы уступили со счетом 0:1. В ответном матче во Франции ЦСКА одержал победу со счетом 3:2 и вышел в следующий раунд за счет большего количества голов забитых на выезде.

ЦСКА остается последним российским клубом, который продолжает играть в еврокубках в текущем сезоне. Ранее на стадии 1/8 финала борьбу за победу в Лиге Европы завершили московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Зенит", на стадии 1/16 финала выбыл московский "Спартак".

Финал Лиги Европы пройдет 16 мая в Лионе. Действующим победителем турнира является английский "Манчестер Юнайтед". Победитель Лиги Европы получает право участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.