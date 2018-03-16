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Украина отказалась от трансляции этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени

Спорт
16 марта, 15:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, марта. /ТАСС

Ранее Федерация биатлона Украины приняла решение бойкотировать заключительный в этом сезоне этап соревнований

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КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Национальная общественная телерадиокомпания Украины не будет вести трансляцию этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Об этом говорится в заявлении компании.

Ранее Федерация биатлона Украины приняла решение бойкотировать заключительный в этом сезоне этап соревнований.

"Финальный этап соревнований, который пройдет в Тюмени, не будет транслироваться вещателем, поскольку Российская Федерация является страной-агрессором и показ этого события может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины", - сообщается в документе, опубликованном в пятницу на сайте вещателя.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Согласно документу, запрет на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России касается всех членов национальных команд Украины. В то же время спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

По словам Жданова, спортсмены точно пропустят зимнюю Универсиаду-2019, проведение которой запланировано со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Вопрос об участии в Чемпионате мира по боксу в Сочи в 2019 году пока остается открытым.

В 2018 году на территории России, помимо чемпионата мира по футболу (14 июня - 15 июля) и этапа Кубка мира по биатлону (22-25 марта), пройдут еще несколько международных соревнований: чемпионат Европы по борьбе (30 апреля - 6 мая), чемпионат мира по хоккею среди юниоров (19-29 апреля), чемпионат мира по боксу среди студентов (2-7 сентября), а также турниры в Москве под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP).

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