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Алаев: РФС не сомневается, что тренеры сборной России справятся с потерями игроков

Спорт
16 марта, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

В четверг в матче Лиги Европы с немецким "Лейпцигом" траму получил нападающий "Зенита" и национальной команды Александр Кокорин

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Врио главы РФС Александр Алаев

Врио главы РФС Александр Алаев

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Тренерский штаб сборной России по футболу справится с кадровыми проблемами, в Российском футбольном союзе в этом уверены. Такое мнение высказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев, слова которого приводит пресс-служба организации.

В четверг в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между санкт-петербургским "Зенитом" и немецким "Лейпцигом" нападающий сборной России Александр Кокорин был заменен на восьмой минуте из-за повреждения. Позднее у футболиста диагностировали разрыва крестообразных связок колена, срок восстановления составляет порядка 4-6 месяцев. В связи с этим он рискует пропустить чемпионат мира 2018 года. Ранее аналогичные травмы получили защитники сборной России Георгий Джикия и Виктор Васин.

"Конечно, очень жаль, что перед таким крупным турниром как чемпионат мира, который пройдет летом в нашей стране, сборная России теряет одного за другим ведущих игроков. Вчера серьезную травму получил Александр Кокорин, которому теперь предстоит операция и восстановление. Желаем ему спокойно пройти все необходимые процедуры и мероприятия, чтобы здоровым вернуться в строй и присоединиться к сборной", - заявил Алаев.

"Со своей стороны могу сказать, что в РФС уверены в том, что тренерский штаб сборной справится с кадровыми проблемами. У нас достаточно игроков высокого уровня, и коллектив в сборной сейчас подобрался очень амбициозный и профессиональный. Впереди у команды весьма непростые и интересные контрольные матчи с Бразилией и Францией, на которые мы приглашаем наших болельщиков", - добавил Алаев.

Сборная России проведет товарищеские матчи против сборных Бразилии и Франции 23 и 27 марта соответственно.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная России выступит в группе А вместе со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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