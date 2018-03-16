Эрдоган: Турция готова провести зимние Олимпийские игры 2026 года

ТАСС, 16 марта. Турция подаст заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом в пятницу заявил президент республики Тайип Эрдоган во время выступления в Эрзуруме, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Хабер тюрк".

"В Эрзруме отличная спортивная инфраструктура. Мы будем смело подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года", - сказал турецкий лидер.

Место проведения Олимпиады 2026 года будет определено на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение ОИ называются Калгари (Канада) и Саппоро (Япония).

Ранее жители австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является Инсбрук, по итогам референдума выступили против выдвижения заявки города на проведение Олимпийских игр 2026 года. Также на референдуме против Игр высказались жители швейцарского Сьона.