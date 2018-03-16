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Овчинников: матчи между ЦСКА и "Арсеналом" в ЛЕ важны для популяризации футбола в России

Спорт
16 марта, 16:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александр Бокулёв

Первый четвертьфинальный матч состоится в Лондоне 5 апреля, ответная игра пройдет в Москве 12 апреля

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Сергей Овчинников

Сергей Овчинников

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулёв/. Встречи между московским ЦСКА и лондонским "Арсеналом" в рамках 1/4 финала футбольной Лиги Европы вызовут большой ажиотаж и помогут популяризации футбола в России. Такое мнение ТАСС высказал тренер армейцев Сергей Овчинников.

Первый четвертьфинальный матч состоится в Лондоне 5 апреля, ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.

"Нам будет, с одной стороны, тяжело, но при этом интересно. Здорово, что болельщики смогут увидеть такую высококлассную команду воочию. Уверен, будет полный стадион, что является важным моментом для популяризации футбола в нашей стране. Тот факт, что ответный матч серии пройдет на домашнем поле, для нас только плюс. На ЦСКА ничего не давит, и мы постараемся очень достойно выступить", - поделился впечатлениями от жеребьевки Овчинников.

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По мнению собеседника ТАСС, "Арсенал" очень мотивирован на победу в Лиге Европы. "Понятно, что будет очень сложно, так как у "Арсенала" явные проблемы с попаданием в Лигу чемпионов по результатам текущего сезона (клуб после 30 игр занимает шестое место - прим. ТАСС), поэтому победа в Лиге Европы в этом плане - главный шанс для них", - сказал Овчинников.

Тренер ЦСКА подчеркнул, что рассчитывает на благоприятную атмосферу вокруг матчей, несмотря на напряженные отношения между Россией и Великобританией и футбольными болельщиками из этих стран. "Я думаю, что все спокойно отнесутся к нашим играм. Футбол - это футбол, политика - это политика, я не думаю, что это как-то будет влиять на наши матчи. Скорее это некие журналистские штампы, нагнетание страстей, все решится на поле", - заключил он.

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