Гончаренко: "Арсенал" является топ-клубом с именем, ЦСКА будет интересно с ним играть

ТАСС, 16 марта. Лондонский "Арсенал" является топ-клубом с именем, московскому ЦСКА будет интересно встретиться с такой командой в 1/4 финала Лиги Европы по футболу. Такое мнение высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко пресс-службе ЦСКА.

В пятницу в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальных матчей Лиги Европы. ЦСКА сыграет с английским "Арсеналом".

"Это противостояние будет очень интересным для наших болельщиков, мы в этом сезоне играли с "Манчестер Юнайтед", теперь встретимся с "Арсеналом". Такой соперник должен поспособствовать хорошей заполняемости стадиона, ждем полные трибуны. На этой стадии, как и на всех предыдущих, не было никакого резона загадывать, какой соперник лучше, а какой хуже. Самым грозным вариантом, наверное, был мадридский "Атлетико", выпал "Арсенал", тоже топ-клуб с именем, будет интересно с ними играть", - заявил Гончаренко.

"Стиль главного тренера лондонцев Арсена Венгера известен, это контроль мяча, игра в атаку. Нас ждут два зрелищных матча, где мы постараемся предстать перед болельщиками во всей красе. К слову, пополнивший наш штаб Александр Ермакович осенью во главе БАТЭ встречался с "Црвеной Звездой", которую мы прошли в 1/16 финала, и с "Арсеналом". Так что у нас вновь будет очень хорошая информация о сопернике", - добавил тренер ЦСКА.

"Еще одна занятная деталь заключается в том, что снова встретимся с Генрихом Мхитаряном, который уже играл против нас в составе "Манчестер Юнайтед" (Мхитарян в январе перешел из МЮ в "Арсенал" - прим. ТАСС). Да и в целом у них много известных и сильных футболистов, так что нас ждет захватывающее противостояние. Будем внимательно смотреть их матчи с "Миланом" в 1/8 финала, ответный был для лондонцев непростым, они допускали ошибки. Но наша основная задача - подойти в хорошем состоянии к этим матчам", - также отметил Гончаренко.

Первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный - 12 апреля в Москве.