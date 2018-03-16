Рахимич: ЦСКА имеет хорошие шансы на выход в полуфинал Лиги Европы

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Московский ЦСКА вполне может побороться за выход в полуфинал Лиги Европы в противостоянии с лондонским "Арсеналом". Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич, ныне являющийся тренером команды армейцев 2003 года рождения.

"ЦСКА достался очень хороший соперник, с "Арсеналом" будет сложный, но крайне интересный матч. Несмотря на статус соперника, на мой взгляд, армейцы имеют хорошие шансы на выход в полуфинал турнира. Самое главное - ни в коем случае нельзя допускать, что будет недооценка соперника со стороны английского клуба. Лига Европы - престижный турнир, который дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а как сложатся дела во внутреннем первенстве, еще не известно", - сказал Рахимич.

ЦСКА встречался с "Арсеналом" на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2006/07 и смог завоевать четыре очка, обыграв оппонента дома (1:0) и удержав ничью в Лондоне (0:0).

Первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный - 12 апреля в Москве.