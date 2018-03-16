Период заявок для участия в выборах президента ФХР пройдет с 23 марта по 2 апреля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Заявочный период для участия в выборах президента Федерации хоккея России (ФХР) пройдет с 23 марта по 2 апреля. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Межрегиональный координационный центр хоккея "Центр".

Ранее ФХР объявила, что отчетно-выборная конференция, на которой будет избран президент федерации, пройдет 12 апреля. В повестку дня конференции включены также вопросы об утверждении отчета о деятельности ФХР с 2014 по 2018 год, избрании членов правления и контрольно - ревизионной комиссии федерации.

"Согласно положению о проведении отчетно - выборной конференции, заявочный период для участия в выборах президента ФХР длится с 23 марта по 2 апреля", - сообщили в ассоциации.

Действующим президентом ФХР является Владислав Третьяк, который занимает этот пост с 2006 года.