"СКА-Нефтяник" сыграет с "Енисеем" в финале чемпионата России по хоккею с мячом

ТАСС, 16 марта. Хабаровский "СКА-Нефтяник" со счетом 4:3 одержал победу над иркутским клубом "Байкал-Энергия" в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в финал турнира. Встреча прошла в Иркутске.

В составе гостей голами отметились Юрий Шардаков (18-я минута), Павел Рязанцев (33), Александр Антипов (40) и Максим Ишкельдин (59). За хозяев отличились Евгений Иванушкин (14), Александр Слугин (57) и Виталий Денисов (76). В противостоянии до трех побед счет стал 3-0 в пользу хабаровской команды.

В другом полуфинале красноярский "Енисей" на своей площадке одержал победу над кемеровским "Кузбассом" со счетом 7:2 в третьем матче серии и также вышел в финал. В составе победителей хет-трик оформил Эрик Петерссон (8, 49, 51-я минуты), дубль на свой счет записал Сергей Ломанов (79, 88), также голами отметились Алмаз Миргазов (36) и Дмитрий Макаров (87). У проигравших отличились Олег Земцов (30) и Денис Криушенков (74).

В матче за третье место сыграют "Кузбасс" и "Байкал-Энергия". Противостояние за бронзовые медали чемпионата России пройдет до двух побед. Игры состоятся 22 и 25 марта. Первая встреча будет проведена в Иркутске.

В финале сыграют "СКА-Нефтяник" и "Енисей", встреча пройдет 25 марта в Хабаровске. Финал чемпионата состоит из одного матча. Действующим чемпионом России является "СКА-Нефтяник". В прошлом сезоне хабаровский клуб впервые в истории стал победителем национального первенства, обыграв в финале "Байкал-Энергию".