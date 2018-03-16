Представление "Арсенала" - соперника ЦСКА в футбольной Лиге Европы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. ЦСКА сыграет в четвертьфинале футбольной Лиги Европы с английским клубом "Арсенал" из Лондона. "Канониры" на протяжении 17 последних сезонов входили в число 16 лучших команд Лиги чемпионов, однако нынешний сезон впервые с 2000 года проводят в Лиге Европы.

Лондонский клуб уже два десятилетия ассоциируется с французским специалистом Арсеном Венгером, который возглавляет "Арсенал" с 1996 года. За эти годы "Арсенал" трижды выиграл чемпионский титул в Англии и регулярно выходил в плей-офф Лиги чемпионов, однако в прошлом сезоне занял лишь пятое место в национальном чемпионате и остался без главного еврокубка. В 2006 году "Арсенал" играл в финале Лиги чемпионов, со счетом 1:2 уступив испанской "Барселоне", однако в последние годы шесть раз подряд "Арсенал" проигрывал в 1/8 финала турнира.

Во втором по значимости еврокубке лондонский клуб эту стадию преодолел, хотя жеребьевка преподнесла очень сложного соперника - итальянский "Милан". "Арсенал" сумел победить в первом матче в гостях - 2:0, а в ответной игре в четверг выиграл 3:1 - не без скандала. Миланцы открыли счет, но в конце первого тайма шведский арбитр Юнас Эрикссон назначил очень спорный пенальти, который реализовал Дэнни Уэлбек. После перерыва Гранит Джака и тот же Уэлбек принесли "Арсеналу" победу над расстроенным соперником.

В чемпионате Англии "Арсенал" выступает еще хуже, чем в прошлом сезоне, занимая шестое место с отставанием в 12 очков от четвертой строчки. Сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов "Арсенал" сможет, победив в Лиге Европы, где является одним из фаворитов. В групповом турнире лондонцы заняли первое место в своем квартете, опередив сербскую "Црвену Звезду", немецкий "Кельн" и белорусский БАТЭ, потерпев лишь одно поражение - в Кельне. В 1/16 финала "Арсенал" победил шведский "Эстерсунд" - 3:0, 1:2.

"Црвене Звезде" "Арсенал" забил лишь один гол

С "Црвеной Звездой" в 1/16 финала встречался и ЦСКА, обыграв сербов благодаря голу в домашнем матче - 0:0, 1:0. "Арсенал" показал в матчах с белградцами такие же результаты (0:0, 1:0), но победил в гостях - благодаря мячу Оливье Жиру. Многолетний лидер атак "Арсенала" команду зимой покинул, перейдя в "Челси". Ушел из "Арсенала" и чилиец Алексис Санчес. На замену им у дортмундской "Боруссии" был приобретен габонский форвард Пьер-Эмерик Обамейянг, который, впрочем, не заявлен для участия в Лиге Европы, а из "Манчестер Юнайтед" пришел армянин Генрих Мхитарян.

В составе "Арсенала" выступает много известных футболистов, поигравших на чемпионатах мира и Европы, а также в Лиге чемпионов. Это голкиперы Давид Оспина и Петр Чех, защитники Пер Мертезакер, Лоран Косьельни, Шкодран Мустафи, Начо Монреаль, полузащитники Генрих Мхитарян, Арон Рэмзи, Санти Касорла, Джек Уилшир, Месут Озил, нападающие Дэнни Уэлбек, Александр Ляказетт. Одним из лидеров полузащиты "Арсенала" является и 25-летний египтянин Мохамед Эльнени, который в июне может сыграть против сборной России на чемпионате мира.

При этом лучшим бомбардиром "Арсенала" в чемпионате Англии является Ляказетт, который забил лишь девять голов, а в Лиге Европы по два мяча на счету Уэлбека и боснийского защитника Сеада Колашинаца.

"Арсенал" - 13-кратный чемпион Англии, однако последний титул датирован 2004 годом. Рекордные 13 раз "Арсенал" выигрывал Кубок Англии, завоевав этот трофей и в прошлом сезоне. В Европе на счету "канониров" лишь Кубок обладателей кубков в 1994 году.

1:4 в Лужниках от "Спартака"

В еврокубках "Арсенал" провел шесть матчей против российских клубов - все в Лиге чемпионов под руководством Венгера. В 2000-01 гг "канониры" сыграли со "Спартаком" во втором групповом турнире Лиги чемпионов (1:4, 1:0). Ноябрьский матч 2000 года с командой Венгера остается для красно-белых одним из лучших в еврокубковой истории.

В 2003 году в группе "Арсенал" встречался уже с "Локомотивом" (0:0, 2:0). Наконец, в 2006 году матчи провели "Арсенал" и ЦСКА. Армейцы победили на своем поле (1:0) благодаря мячу Даниэла Карвальо, а через две недели в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья - при громадном преимуществе хозяев. Однако в итоге армейцы остались в группе на третьем месте. "Арсенал" же с первого места вышел в 1/8 финала, где уступил ПСВ из Нидерландов.

ФК "Арсенал" основан в 1886 году, домашние матчи команда проводит на стадионе "Эмирейтс", который построен в 2006 году и вмещает 60 тысяч зрителей.