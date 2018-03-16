Футболист ЦСКА Головин стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

ТАСС, 16 марта. Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин по итогам зрительского голосования признан лучшим игроком недели в футбольной Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверг в ответном матче 1/8 финала ЦСКА в гостях обыграл французский "Лион" со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал турнира, Головин отметился голом на 39-й минуте.

В голосовании 21-летний Головин опередил испанского форварда "Атлетико" Фернандо Торреса, забившего два мяча в гостевом матче с "Локомотивом" (5:1), бразильского полузащитника итальянского "Лацио" Лукаса Лейву, на счету которого гол в матче с киевским "Динамо" (2:0), а также словацкого нападающего чешской "Виктории" Марека Бакоша, оформившего дубль в игре с португальским "Спортингом" (2:1).

Ранее лучшими игроками недели, выступающими за российские клубы, признавались футболисты санкт-петербургского "Зенита" Бранислав Иванович и Александр Кокорин, а также игроки московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш и Джефферсон Фарфан.

ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы сыграет с английским "Арсеналом", первый матч пройдет в Лондоне 5 апреля, ответный - 12 апреля в Москве.