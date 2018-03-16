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Мутко рад, что футболисты сборной России Дзагоев и Головин сыграют с "Арсеналом"

Спорт
16 марта, 18:11 UTC+3 САРАНСК /Корр. ТАСС, Артем Крук

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Арсеналом" состоится в Лондоне 5 апреля, ответный - 12 апреля в Москве

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

САРАНСК, 16 марта. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко доволен, что футболисты сборной России Алан Дзагоев и Александр Головин, выступающие за ЦСКА, сыграют в 1/4 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом". Такое мнение он высказал ТАСС.

ЦСКА в 1/8 финала турнира по сумме двух матчей обыграл французский "Лион". Первая встреча с "Арсеналом" пройдет в Лондоне 5 апреля, ответная - 12 апреля в Москве.

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"ЦСКА уже сделал свое дело. Это уже 1/4 финала, там все равно, с кем играть, слабых команд нет. Хорошо, что Дзагоев и Головин сыграют с "Арсеналом". Для нас это большой опыт, не играя с такими соперниками на клубном уровне, невозможно брать большие высоты в сборной", - сказал Мутко.

По словам вице-премьера, армейцы в ответном матче с "Лионом" (3:2) показывали фантастический футбол. На этой же стадии "Зенит" проиграл по сумме двух встреч немецкому "Лейпцигу", а "Локомотив" - испанскому "Атлетико".

"Зенит" несколько разочаровал. Соперник был по силам, но травма Кокорина в начале игры тоже сказалась. "Локомотив" попал на самого сильного соперника, но зато получил огромный опыт, который поможет ему сделать шаг вперед в дальнейшем", - подчеркнул Мутко.

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