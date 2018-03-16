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Тренер ФК "Зенит" Баттара удивлен высокому уровню вратарей команды

Спорт
16 марта, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

В заявке санкт-петербургского клуба в текущем сезоне находятся Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин и Михаил Кержаков

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ТАСС, 16 марта. Тренер голкиперов санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Массимо Баттара удивлен высокому уровню вратарей команды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Зенита".

"Четыре вратаря, которые у нас есть в первой команде, действительно хороши, даже в "Манчестер Сити" такого не было. Сейчас у нас есть четыре отличных голкипера, так что конкуренция за место основного большая. Мы даем возможность показать себя всем", - сказал Баттара.

В заявке санкт-петербургского клуба в текущем сезоне находятся Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин и Михаил Кержаков.

Баттара вошел в тренерский штаб "Зенита" летом 2017 года. До этого он работал с голкиперами итальянских клубов "Наполи", "Интер", "Фиорентина", "Беневенто", английских "Манчестер Сити", Астон Вилла", а также немецкого "Шальке".

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