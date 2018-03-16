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РФС удовлетворил повторное заявление бывшего игрока "Динамо" М'Вила в суд

Спорт
16 марта, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, которое нынешнее руководство "Динамо" считает незаконным

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Янн М'Вила (слева)

Янн М'Вила (слева)

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) удовлетворила просьбу бывшего игрока московского "Динамо" Янна М'Вила о повторном заявлении в суд. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, которое нынешнее руководство "Динамо" считает незаконным. Согласно условию, клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у "Динамо" сменилось руководство, и третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров Российского футбольного союза, 18 октября 2016 года палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав "Динамо" выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.

М'Вила в декабре 2016 года снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении "Динамо". В результате 14 июля 2017 года на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС в качестве залога надлежащего исполнения решения. В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск Всероссийского физкультурного-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", потребовавшего признать недействительным мировое соглашение между футбольным клубом "Динамо" (Москва) и французским футболистом.

В январе 2018 года футболист перешел из казанского "Рубина" во французский "Сент-Этьен".

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