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Биатлонистка Виткова расстроена, что не выступит на этапе КМ в Тюмени из-за бойкота

Спорт
16 марта, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Ранее сборные Чехии, США, Канады, Украины и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отказались участвовать в российском этапе Кубка мира

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Вероника Виткова

Вероника Виткова

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Чешка Вероника Виткова недовольна тем, что не сможет принять участие в заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени из-за бойкота. Слова спортсменки приводит портал iDNES.

"Ничего не могу поделать с этим, я не хочу комментировать это", - сказала Виткова.

Глава Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза на просьбу прокомментировать слова Витковой отметил, что понимает чувства спортсменки. "Понимаю ее расстройство, она ведь занимает шестое место в Кубке мира, - сказал он. - Но иногда надо думать о чем-то большем, чем о деньгах и каких- либо личных достижениях".

Ранее сборные Чехии, США, Канады, Украины и шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отказались участвовать в российском этапе Кубка мира. Против бойкота выступили пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад, чемпионка мира финка Кайса Мякяряйнен, четырехкратный призер Игр, чемпион мира австриец Доминик Ландертингер и норвежцы Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бё.

Заключительный этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта.

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