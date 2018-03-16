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"Трактор" победил "Салават Юлаев" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Спорт
16 марта, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Стартовая игра серии прошла в Уфе и завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Челябинска

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Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин (в центре) и хоккеисты команды

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин (в центре) и хоккеисты команды

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Челябинский "Трактор" в гостях одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счетом 2:1 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Уфе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Пеньковский (5-я минута) и Виталий Кравцов (22). У проигравших отличился Илья Зубов (33). Вратарь уфимского клуба канадец Бен Скривенс провел 100-й матч в КХЛ, для защитника "Трактора" Ивана Вишневского данная встреча стала 400-й в рамках лиги.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Трактора", следующий матч серии между клубами пройдет 17 марта в Уфе.

В серии первого раунда плей-офф КХЛ "Салават Юлаев" победил омский "Авангард" (4-3), "Трактор" первенствовал в серии с нижнекамским "Нефтехимиком" (4-1).

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