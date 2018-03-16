Третьяк заявил, что будет участвовать в выборах президента ФХР

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что будет участвовать в следующих выборах президента организации, которые пройдут 12 апреля. Об этом он сообщил ТАСС.

"Заявление еще пока подавать не нужно. Но я собираюсь участвовать в выборах и продолжать работу. Будут ли другие кандидаты? Не знаю, это зависит не от меня", - сказал Третьяк.

Ранее ФХР объявила, что отчетно - выборная конференция, на которой будет избран президент федерации, пройдет 12 апреля. В повестку дня конференции включены также вопросы об утверждении отчета о деятельности ФХР с 2014 по 2018 год, избрании членов правления и контрольно - ревизионной комиссии федерации. В ассоциации "Межрегиональный координационный центр хоккея "Центр" ТАСС сообщили, что кандидаты должны подать заявки в период с 23 марта по 2 апреля.

Третьяк занимает пост президента ФХР с 2006 года. Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, депутат Государственной Думы два раза переизбирался на пост главы ФХР. За время его руководства российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами (2018) и четырежды выиграли чемпионат мира (2008, 2009, 2012, 2014).