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Третьяк заявил, что будет участвовать в выборах президента ФХР

Спорт
16 марта, 19:38 дата обновления: 16 марта, 19:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Ранее ФХР объявила, что отчетно - выборная конференция организации состоится 12 апреля

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что будет участвовать в следующих выборах президента организации, которые пройдут 12 апреля. Об этом он сообщил ТАСС.

"Заявление еще пока подавать не нужно. Но я собираюсь участвовать в выборах и продолжать работу. Будут ли другие кандидаты? Не знаю, это зависит не от меня", - сказал Третьяк.

Ранее ФХР объявила, что отчетно - выборная конференция, на которой будет избран президент федерации, пройдет 12 апреля. В повестку дня конференции включены также вопросы об утверждении отчета о деятельности ФХР с 2014 по 2018 год, избрании членов правления и контрольно - ревизионной комиссии федерации. В ассоциации "Межрегиональный координационный центр хоккея "Центр" ТАСС сообщили, что кандидаты должны подать заявки в период с 23 марта по 2 апреля.

Третьяк занимает пост президента ФХР с 2006 года. Трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, депутат Государственной Думы два раза переизбирался на пост главы ФХР. За время его руководства российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами (2018) и четырежды выиграли чемпионат мира (2008, 2009, 2012, 2014).

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Период заявок для участия в выборах президента ФХР пройдет с 23 марта по 2 апреля

Отчетно-выборная конференция ФХР пройдет 12 апреля

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