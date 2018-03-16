Шарапова снялась с турнира WTA в Майами из-за травмы

ТАСС, 16 марта. Россиянка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (призовой фонд - $6,9 млн). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Мне очень жаль, что я не смогу выступить на одном из моих любимых турниров из-за травмы левого предплечья, - сказала 30-летняя спортсменка. - Я делаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на корт".

Из-за проблем с предплечьем Шарапова пропустила несколько турниров в 2017 году.

В нынешнем сезоне она выступила на трех турнирах. На открытом чемпионате Австралии она дошла до третьего круга. На соревнованиях в Дохе и Индиан-Уэллсе Шарапова вылетела в первом круге.

Турнир в Майами пройдет с 20 марта по 2 апреля.