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Шарапова снялась с турнира WTA в Майами из-за травмы

Спорт
16 марта, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Из-за проблем с левым предплечьем Шарапова пропустила несколько турниров в 2017 году

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 16 марта. Россиянка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (призовой фонд - $6,9 млн). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Мне очень жаль, что я не смогу выступить на одном из моих любимых турниров из-за травмы левого предплечья, - сказала 30-летняя спортсменка. - Я делаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на корт".

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Из-за проблем с предплечьем Шарапова пропустила несколько турниров в 2017 году.

В нынешнем сезоне она выступила на трех турнирах. На открытом чемпионате Австралии она дошла до третьего круга. На соревнованиях в Дохе и Индиан-Уэллсе Шарапова вылетела в первом круге.

Турнир в Майами пройдет с 20 марта по 2 апреля.

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