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Отчетно - выборная конференция Федерации фристайла России пройдет 9 апреля

Спорт
16 марта, 20:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Действующим президентом организации является Алексей Кудашов

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ТАСС, 16 марта. Очередная отчетно - выборная конференция Федерации фристайла России (ФФР) запланирована на 9 апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дата проведения конференции была определена в ходе заседания президиума ФФР, которое прошло в пятницу в Москве. Место, время начала конференции и повестка встречи будут опубликованы позднее.

Также в ходе президиума были подведены итоги деятельности организации в сезоне. Работа ФФР была признана удовлетворительной. Президентом Федерации фристайла России является Алексей Кудашов.

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