Кириенко: соревнования по боевым искусствам тренируют волю к победе и закаляют дух

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Сопредседатель Российского союза боевых искусств Сергей Кириенко считает, что международные соревнования по боевым искусствам тренируют волю к победе и закаляют дух. Такое мнение он высказал ТАСС.

В пятницу во дворце спорта "Лужники" проходит ежегодная международная матчевая встреча "Битва чемпионов - 10". В поединках по различным видам единоборств принимают участие сильнейшие бойцы со всего мира. Спортсмены соревнуются в поединках по самбо, джиу-джитсу, кудо, ушу-саньда, карате кёкусинкай, а главным событием вечера станет поединок по кикбоксингу, в рамках которого состоится титульный бой за звание чемпиона мира по версии WAKO-PRO между россиянином Игорем Дармешкиным и чемпионом Бразилии Фелипе Мичелетти. После пяти поединков команда России выигрывает у сборной мира со счетом 5:0.

"Средний уровень участников данного мероприятия - это чемпионы Европы и мира. Я считаю, что именно такие мероприятия дают наибольшую популяризацию боевых искусств в России. Когда меня спрашивают, в какую секцию единоборств отдать сына или дочь, то я рекомендую посещать именно такие мероприятия, так как у ребенка есть возможность выбора. Но самое главное, что такие мероприятия тренируют волю к победе и закаляют дух", - сказал Кириенко.

"Битва чемпионов" проводится с 2006 года.