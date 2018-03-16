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Медведев поздравил российских биатлонисток с медалями Паралимпиады

Спорт
16 марта, 21:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Поздравительные телеграммы опубликованы в пятницу на сайте правительства

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Дмитрий Астахов/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонисток Михалину Лысову, Анну Миленину и Екатерину Румянцеву с медалями Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане. Поздравительные телеграммы опубликованы в пятницу на сайте правительства.

В поздравлении завоевавшей золото в биатлонной гонке на 12,5 км в категории для слабовидящих Лысовой премьер отметил "отличную скорость и технику" лыжницы, а также ее "максимальную самоотдачу". По словам премьера, спортсменка "по праву вновь поднялась на высшую ступень пьедестала, став шестикратной паралимпийской чемпионкой".

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Российская спортсменка Миленина, занявшая первое место в гонке на 12,5 км в классе "стоя", продемонстрировала "отличную подготовку, сильный характер, целеустремленность", считает премьер. "Ваша победа - яркое доказательство, что мечта может стать реальностью. И конечно, Ваше выступление стало настоящим подарком для тренеров и миллионов болельщиков", - подчеркнул Медведев.

Занявшая в этой же гонке второе место Румянцева, по признанию Медведева, продемонстрировала "высокий спортивный класс, хорошую скорость, волю к победе". "Серебро, завоеванное Вами в упорной борьбе, - заслуженная награда за огромный труд, талант, мужество", - отметил премьер.

Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 20 медалей (восемь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые) и занимают второе место в медальном зачете.

Паралимпийские игры завершатся 18 марта.

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