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СAS уведомил ФКР о возможной дисквалификации Крушельницкого на четыре года

Спорт
16 марта, 21:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Как сообщил ТАСС глава ФКР Дмитрий Свищев, у федерации есть 20 дней на сбор доказательств с их последующим предоставлением в суд для оспаривания

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Александр Крушельницкий

Александр Крушельницкий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) направил в адрес Федерации керлинга России (ФКР) уведомление о том, что керлингист Александр Крушельницкий может быть дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил президент ФКР Дмитрий Свищев.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, заняв третье место в дабл-миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, было обнаружено наличие мельдония, CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей. CAS определит срок дисквалификации Крушельницкого и вынесет свое решение от имени Всемирной федерации керлинга.

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"Это стандартная процедура обвинения. В письме говорится, что за нарушение, которое было совершено, полагается четырехлетняя дисквалификация. Также говорится, чтобы мы подготовили доказательства в течение 20 дней и предоставили их в суд для оспаривания, - сказал Свищев. - Но это не судебное решение".

"Будет назначено судебное разбирательство, потом мы будем отстаивать интересы нашего спортсмена", - добавил Свищев.

ФКР создала комиссию, задача которой является реабилитация имени Крушельницкого, доказательство его невиновности в суде через взаимодействие с правоохранительными органами.

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