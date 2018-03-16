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ЦСКА обыграл "Йокерит" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Спорт
16 марта, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Стартовая встреча серии прошла в Москве и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев

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Игрок ЦСКА Сергей Шумаков и вратарь "Йокерита" Райан Заполски (слева направо) в стартовом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Игрок ЦСКА Сергей Шумаков и вратарь "Йокерита" Райан Заполски (слева направо) в стартовом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. ЦСКА дома со счетом 4:0 одержал победу над финским "Йокеритом" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Грег Скотт (3-я минута), Валерий Ничушкин (20), Сергей Андронов (44) и Сергей Шумаков (58). Голкипер московского клуба Илья Сорокин не пропускает на протяжении 122 минут.

ЦСКА со счетом 1-0 вышел вперед в серии до четырех побед, следующий матч пройдет 17 марта в Москве.

В первом раунде плей-офф ЦСКА со счетом 4-0 в серии обыграл московский "Спартак", "Йокерит" первенствовал в серии с "Сочи" (4-1).

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