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"Металлург" обыграл "Ак Барс" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Спорт
16 марта, 21:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу магнитогорского клуба

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ТАСС, 16 марта. Магнитогорский "Металлург" в овертайме со счетом 4:3 победил казанский "Ак Барс" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэтт Эллисон (26-я минута), Войтек Вольски (33, 69) и Евгений Тимкин (52), У проигравших отличились Иржи Секач (17), Станислав Галиев (23) и Атте Охтамаа (43). Канадский нападающий магнитогорского клуба Эллисон набрал 400-е очко в КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Металлурга", следующий матч между командами пройдет 17 марта в Казани.

В первом раунде Кубка Гагарина "Ак Барс" победил хабаровский "Амур" (4-1), "Металлург" выиграл в серии у екатеринбургского "Автомобилиста" (4-2).

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