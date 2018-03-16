ЦСКА обыграл "Фенербахче" в матче Евролиги по баскетболу

ТАСС, 16 марта. Московский ЦСКА на выезде со счетом 81:79 одержал победу над турецким "Фенербахче в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал форвард турецкого клуба Николо Мелли, набравший 18 очков. В составе ЦСКА больше всех очков набрал нападающий Андрей Воронцевич - 17. Первый матч между этими командами в Москве завершился победой турецкого клуба в овертайме со счетом 95:93.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав 21 победу при пяти поражениях, "Фенербахче" с 18 победами идет третьим.

В следующем туре ЦСКА 21 марта примет греческий "Олимпиакос", "Фенербахче" 20 марта на своей площадке сыграет с израильским "Маккаби".