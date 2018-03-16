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ФИФА утвердила использование системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 в России

Спорт
16 марта, 22:59 дата обновления: 16 марта, 23:08 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 16, марта. /ТАСС

Такое решение было принято на заседании совета ФИФА в Боготе

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Использование системы VAR во время Кубка конфедераций

Использование системы VAR во время Кубка конфедераций

© AP Photo/Denis Tyrin

БОГОТА, 16 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) официально утвердила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России. Такое решение было принято на заседании совета ФИФА в Боготе, об этом на пресс-конференции сообщил глава ФИФА Джанни Инфантино.

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Как будет работать система видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018

"Это [введение системы видеопомощи арбитрам] поможет нам сделать футбол честным и транспарентным. Таким, каким мы хотим его видеть. Судьи тоже люди, они могут ошибаться. Система поможет принимать правильные решения", - сказал Инфантино.

3 марта Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), ответственный за изменения правил игры, одобрил использование системы VAR на постоянной основе. Тогда президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду, что в Боготе будет принято положительное решение относительно VAR и чемпионата мира. При этом ранее он неоднократно высказывал уверенность, что система будет использована на чемпионате в России. Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок в январе заявил, что организация уже ведет переговоры с технологическими компаниями, которые хотят стать потенциальными спонсорами ФИФА в вопросах, связанных с технологической стороной футбола.

Тестирование системы видеопомощи арбитрам было одобрено IFAB в 2016 году. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии, и Кубке конфедераций - 2017 в России.

Как прошло тестирование системы VAR

Согласно отчету, подготовленному к заседанию IFAB, система VAR использовалась в 804 официальных матчах и еще в 700 товарищеских или выставочных встречах, но так как такие игры не стоит сравнивать с соревновательными, то результаты использования VAR в них не были включены в отчет.

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В 56,9% случаев судьи прибегают к видеоповторам в спорных ситуациях, связанных с голами, назначением или неназначением пенальти, а в 42,3% случаев - с показом красной карточки футболисту. В среднем VAR используется пять раз за матч, но большинство из этих случаев проводятся без остановки игры. В среднем на один просмотр видеоповтора тратится 20 секунд, большая часть использования VAR проводится быстро, пока игра продолжается, или в обычную паузу в матче, например - празднование гола, поэтому не влияет на течение игры.

В 93% случаев видеоповтор подтверждает решение судьи, принятое на поле. А точность решения с помощью VAR достигает 98,9% (стопроцентной точности невозможно достигнуть в связи с человеческим фактором). Определяющее влияние видеоповторы оказывали в 8% матчей, а в 24% матчей система помогла изменить изначально неверное решение арбитра. При этом в 68,8% матчей судьи не прибегали к использованию VAR, и только в 5,2% игр арбитры использовали систему более одного раза.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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