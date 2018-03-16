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ФИФА продолжит работать над реформой клубного чемпионата мира

Спорт
16 марта, 23:22 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 16, марта. /ТАСС

По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, клубные соревнования будут меняться исходя из главной миссии организации, которой является повсеместное развитие футбола

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БОГОТА, 16 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) продолжит работать над реформой клубного чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета ФИФА заявил президент организации Джанни Инфантино.

На предыдущем заседании совета обсуждалась идея о том, что видоизмененный чемпионат мира среди клубов может заменить в международном календаре Кубок конфедераций. Проведение в новом формате предварительно было запланировано на 2021 год.

"Пока мы ничего не решили. Мы будем работать над идеей. Наша миссия - развивать футбол повсюду, исходя из этого мы будем менять клубные соревнования на уровне ФИФА", - сказал Инфантино.

Кубок конфедераций проводится раз в четыре года, за год до чемпионата мира. Клубный чемпионат мира проводится каждый год.

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