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Молодежный чемпионат мира по футболу 2019 года пройдет в Польше

Спорт
16 марта, 23:31 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 16, марта. /ТАСС

Юношеский чемпионат мира 2019 года состоится в Перу

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БОГОТА, 16 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира среди молодежных команд (игроки до 20 лет) по футболу в 2019 году пройдет в Польше, юношеский чемпионат мира (игроки до 17 лет) состоится в Перу. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по итогам заседания совета организации в Боготе.

"В 2019 году молодежный чемпионат мира примет Польша, юношеский чемпионат мира пройдет в Перу", - сказал Инфантино.

В 2017 году первенство мира среди юношеских команд прошло в Индии, победителем стала сборная Англии. Молодежный чемпионат мира в том же году прошел в Южной Корее, победу также одержали англичане.

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